Abraham: "Roma importante per me, ma a volte nella vita ci sono i casi in cui si deve salire di livello..."

Intervenuto in conferenza stampa, Tammy Abraham ha dichiarato sul suo arrivo al Milan:

Che promessa fai ai tifosi del Milan?

"Sono cresciuto con questo club, nell'anima e nel cuore, con tutti i trofei e i giocatori, giocare qui, in questa città fantastica e in questo stadio fatastico, così come lo sono i tifosi. Vorrei contribuire con il mio meglio. Cercherò di fare andare la stagione al meglio".

Desideravi lasciare la Roma?

"No. Non è che ho perso fiducia assolutamente, ma i tifosi sanno quanto sia importante la Roma per me. Però a volte nella vita ci sono i casi in cui si deve salire di livello, mettere l'asticella più in alto, e ho pensato che questa fosse l'occasione giusta. Alla Roma auguro il meglio, ma ora sono concentrato sul Milan".

Conosci la storia di Hateley?

"Per me è bellissimo essere qui. Spero di potercela fare nel raggiungere ottimi risultati. Il mio cuore è qui, la mia testa è qui e sono un tifoso del Milan come tutti. Farò del mio meglio per diventare una leggenda come quella citata".