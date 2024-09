Abraham scalda i motori per il Venezia: Tammy sarà titolare

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan. I rossoneri giocheranno sabato 14 settembre alle 20.45 a San Siro contro il Venezia per la quarta gioranta di campionato e in cerca di una vittoria che ancora non è arrivata in questa stagione. La partita contro i lagunari servirà anche a prepararsi in vista della Champions League, il cui debutto è fissato per la giornata di martedì 17 alle 21 contro il Liverpool, sempre a San Siro. Qualche giorno dopo invece il derby con l'Inter.

I Nazionali da oggi in avanti rientreranno alla spicciolata in quel di Milanello e intanto Fonseca studia la formazione per i prossimi impegni. Contro i veneti è quasi certa la presenza in attacco di Tammy Abraham: il centravanti inglese giocherà la sua prima gara dall'inizio con la maglia del Milan. Alvaro Morata sta bene e tra oggi e domani rientrerà in gruppo ma non lo si rischierà così presto e andrà in panchina.