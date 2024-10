Abraham sui social a Camarda: "Il futuro è luminoso"

Ieri è stato un giorno importante per il Milan, per il calcio italiano ma soprattutto per Francesco Camarda, che al 75esimo minuto della partita contro il Brugge è diventato il più giovane italiano ad esordire in Champions League. Per centimetri non diventava addirittura il marcatore più giovane nella storia dell'intera competizione, ma la gioia del gol al'88esimo gli è stata strozzata per via dell'intervento del VAR che gliel'ha annullato per fuorigioco.

Il futuro può però riservare a Camarda solo soddisfazioni, come dichiarato anche da Abraham che in una stories Instagram dedicata al giovane rossonero ha scritto: "The futur is bright", che tradotto significa "Il futuro è luminoso".