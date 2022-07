AC Milan annuncia la partnership con Sorare

Fonte: acmilan.com

AC Milan e Sorare sono lieti di annunciare una nuova esclusiva partnership pluriennale che vedrà l'azienda creatrice del fantacalcio crypto, che si basa su carte digitali da collezione acquistabili sotto forma di NFT (token non fungibili), diventare Official NFT Fantasy Football Game Partner e nuovo Premium Partner di AC Milan.

Con questo nuovo accordo, AC Milan entra ufficialmente a far parte del fantacalcio Sorare basato su NFT. Esso permette agli utenti di acquistare, vendere, scambiare e gestire la propria squadra formata da carte digitali ufficiali, che forniscono un'esperienza di gioco globale e immersiva. Dalla stagione 2022/23, gli oltre 2 milioni di utenti registrati sulla piattaforma Sorare potranno anche acquistare, scambiare e gestire le carte collezionabili di AC Milan, rafforzando ulteriormente il legame tra tifosi rossoneri nel mondo e il Club nel mondo digitale.

La partnership con Sorare, azienda leader nel settore in rapida evoluzione degli NFT, offrirà ad AC Milan un nuovo importante strumento digitale di fan engagement, una piattaforma a disposizione dei tifosi e degli utenti per esaltare e condividere la loro passione per il calcio. L'accordo comporterà anche una nuova fonte di ricavo, creata attraverso la concessione della licenza riguardante i token non fungibili. La nuova partnership con Sorare è parte di una più larga strategia Web 3.0 di AC Milan, con il Club impegnato assieme a esperti del settore nella realizzazione di esperienze digitali uniche per i tifosi, che aumentano il grado di partecipazione e vicinanza alla loro squadra del cuore.

Casper Stylsvig, AC Milan Chief Revenue Officer, ha commentato: "Siamo entusiasti di accogliere Sorare nella nostra famiglia di Premium Partners. Si apre per noi una nuova era, assieme a un brand giovane e dinamico, all’avanguardia nell’ambito della rivoluzione NFT e che è stato capace di unire collectibles digitali e giochi fantasy sportivi. Siamo un Club innovativo e intendiamo esplorare questo settore con una strategia ben definita. L’obiettivo è offrire ai nostri oltre 500 milioni di tifosi nel mondo nuove possibilità per entrare in contatto con la loro squadra del cuore. Siamo molto felici di collaborare con Sorare e di offrire alla nostra fanbase i loro collectibles digitali".

Michael Meltzer, Head of Business Development di Sorare, ha aggiunto: “Stiamo costruendo un’esperienza di gioco che mette al centro la passione dei tifosi, permettendo loro di essere ancora più vicini allo sport che amano e creando una comunità globale. Grazie a Sorare, i tifosi possono realmente diventare i protagonisti del gioco. Siamo orgogliosi di lanciare questa partnership con il Milan, permettendo al club di rimanere connesso con i propri tifosi nel mondo attraverso i nostri innovativi collectibles digitali.”

Sorare unisce carte collezionabili digitali al mondo dei giochi fantasy sportivi, per avvicinare i tifosi allo sport che amano. Sin dalla sua fondazione, nel 2018, l’azienda ha ricevuto un numero elevatissimo di richieste ed ha avuto una crescita rapidissima, superando i 2 milioni di utenti in tutto il mondo e stipulando partnership con 260 organizzazioni sportive.