AC MILAN COMUNICATO UFFICIALE: Konami diventa il primo training wear partner della storia del club

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di Konami

KONAMI DIVENTA IL PRIMO TRAINING WEAR PARTNER NELLA STORIA DEL MILAN

Milano, 7 aprile 2022 – AC Milan e Konami Digital Entertainment B.V. sono lieti di annunciare un’esclusiva partnership di lungo periodo che vedrà KONAMI diventare il primo Official Training Wear Partner nella storia del Club, entrando anche nel gruppo dei Premium Partner rossoneri a partire dal giorno 1 luglio 2022.

Dalla prossima stagione, il logo di eFootball™, popolare videogioco di calcio sviluppato da KONAMI, figurerà sul Training Kit ufficiale della squadra maschile, indossato dai giocatori durante le sessioni di allenamento nel centro sportivo di Milanello e prima delle partite in tutte le competizioni ufficiali, a livello nazionale e internazionale: un esordio che testimonia l’attrattività globale del Club rossonero, che continua la propria crescita anche fuori dal rettangolo di gioco. Si uniscono così due brand che da sempre catalizzano la passione di milioni di persone nel mondo: icone globali di innovazione, sport ed entertainment, capaci di andare oltre i propri settori di riferimento, settando da sempre nuovi trend.

Il nuovo Training Kit verrà svelato nei prossimi mesi, insieme ad altri dettagli di una partnership che guarda al futuro con un approccio che coniuga perfettamente l’universo fisico e quello digitale. Un percorso di lungo termine in cui Milan e KONAMI rafforzeranno il proprio posizionamento comune come brand di entertainment, generando un ecosistema innovativo di iniziative che uniranno giocatori e tifosi, dentro e fuori dal campo.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: "Siamo molto felici di riaccogliere KONAMI nella famiglia rossonera come Principal Partner e, per la prima volta in assoluto, come Training Wear Kit Partner della squadra maschile. Siamo entusiasti del potenziale che questa partnership ci offre sia come Club di calcio che come brand, permettendoci di esplorare nuovi territori e percorrere nuove strade assieme.”

Naoki Morita, European President di KONAMI Digital Entertainment B.V.’s, ha aggiunto: “KONAMI è lieta di tornare a lavorare con AC Milan. Essere un Principal Partner di uno dei club di calcio più importanti d’Europa e avere il nostro brand sul loro training kit è un’opportunità incredibile. Siamo impazienti di metterci al lavoro con il Club per creare una partnership realmente innovativa.”