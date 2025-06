AC Milan e Castelli lanciano la prima collezione cycling

vedi letture

Due icone dell’eccellenza milanese, AC Milan e Castelli, uniscono le forze per dare vita ad una collezione cycling premium che celebra le radici comuni, i valori condivisi e l’ambizione costante nel ridefinire i confini dello sport e dello stile.

Questa è la prima collaborazione ufficiale che vede il Club rossonero protagonista nel lancio di una linea di abbigliamento ciclistico, realizzata insieme a Castelli, leader mondiale nell’abbigliamento tecnico da ciclismo ad alte prestazioni. Il risultato è una fusione audace tra il ricco heritage dei rossoneri e l’innovazione ciclistica, che affonda le radici nell’eccellenza artigianale italiana.

Più di una semplice collaborazione, questa collezione unisce due brand legati da un patrimonio comune e da un impegno condiviso per l’innovazione sportiva. Le loro storie si intrecciano attraverso il celebre sarto Vittore Gianni, la cui sartoria realizzò alcune delle divise del Milan tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, ponendo al contempo le basi per l’abbigliamento sportivo che avrebbe portato il nome Castelli. Questo filo conduttore, fatto di artigianalità e creatività, viene ora reinterpretato in una collaborazione contemporanea che celebra tradizione, stile ed eccellenza.

Valerio Rocchetti, AC Milan Ecommerce, Retail & Licensing Director, ha commentato: “Questa collaborazione è nata in modo naturale, dall’incontro tra due icone dello sport, ciascuna con la propria storia, ma unite da un’anima milanese. Si tratta di una collezione che abbraccia un concetto di lifestyle più ampio, in linea con gli interessi dei nostri fan che non solo amano il calcio, e il nostro Club in particolare, ma coltivano anche una passione attiva per altri sport e per tutto ciò che è espressione di performance. È una fusione creativa di stile e funzionalità, parte di un percorso più ampio per il Club, il quale continua a esplorare nuovi modi per connettersi con le persone attraverso creatività e cultura”.

Steve Smith, Castelli Global Brand Manager, ha dichiarato: “Questa collaborazione è un’autentica testimonianza del legame duraturo tra Castelli e AC Milan, che affonda le radici nell’arte sartoriale di Vittore Gianni. Abbiamo riversato tutta la nostra storia condivisa in questa collezione, unendo lo stile iconico del Milan con le prestazioni professionali di Castelli, per creare qualcosa di veramente speciale, pensato sia per i tifosi che per i ciclisti”

La collezione comprende tre maglie tecniche, pantaloncini da ciclismo, guanti, calze e uno scaldacollo - tutti i prodotti incarnano lo spirito del Club rossonero e dell’eccellenza di Castelli:

• La Home Jersey richiama le iconiche strisce rossonere indossate dalle grandi leggende del Club;

• La Away Jersey si ispira alle magiche notti europee del Milan;

• La Special Edition Jersey rende omaggio al 125º Anniversario del Club, simbolo di orgoglio e tradizione.

Tutti i capi sono realizzati sulla base del modello Competizione di Castelli, progettato per garantire prestazioni di altissimo livello grazie a tessuti tecnici avanzati, tagli aerodinamici e comfort traspirante - offrendo il perfetto equilibrio tra funzionalità e stile, sia per i ciclisti amatoriali che per gli appassionati più esigenti.