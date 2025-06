Meret rinnova con il Napoli: contratto fino al 2027

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo biennale del contratto con Alex Meret, che resterà portiere del club azzurro fino al giugno 2027. Meret, 28 anni, ha avuto un adeguamento dell'ingaggio a circa 2 milioni e mezzo l'anno. Il Napoli nel comunicato del rinnovo ricorda "l'8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone. Meret ha disputato 212 presenze con il Napoli, mantenendo per 68 volte la porta inviolata.

Nessun portiere ha mantenuto la porta inviolata più volte di Alex Meret nei cinque maggiori campionati europei 2024/25 (16, al pari di Mile Svilar della Roma); inoltre, Meret non ha mai fatto meglio in una stagione di Serie A (16 partite senza subire gol anche nel 2022/23). Nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23) Alex Meret è il portiere che ha parato più rigori in Serie A, cinque. Con la maglia azzurra Meret ha conquistato due scudetti, nelle stagioni 2022/23 e 2024/25, e una Coppa Italia, nell'annata 2019/2020". (ANSA).