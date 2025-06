Coppitelli su Camarda in prestito: "Prima fanno certi step, prima secondo me capisci dove il loro percorso possa trovare delle difficoltà"

L'allenatore Federico Coppitelli nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato del periodo in cui ha lavorato nel settore giovanile della Roma e di alcuni giovani oggi in rampa di lancio.

Penso a Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda: per loro sarebbe giusto valutare dei prestiti o sono da integrare subito fra i grandi?

"Ogni situazione va valutata chiaramente e non sta a me dire a tavolino cosa sia giusto per tutti. Dico solo che prima fanno certi step, prima secondo me capisci dove il loro percorso possa trovare delle difficoltà".

LE CIFRE DI CAMARDA

Come riportato nei giorni scorsi, la carriera di Francesco Camarda proseguirà al Lecce nelle prossima stagione. Salvo clamorosi dietrofront dell'ultima ora, il centravanti classe 2008 si trasferirà in Puglia agli ordini di mister Eusebio Di Francesco dove avrà la possibilità di trascorrere la prima stagione in Serie A intera e con la speranza di giocare da titolare. Questo era cruciale per il Milan che, nel cercare una destinazione per uno dei suoi talenti più chiacchierati, ha considerato prioritario il minutaggio proposto al giocatore.

E la formula adottata per l'operazione sembra essere una conseguenza di questo discorso: il Milan cederà Camarda in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Evidentemente il Lecce ha voluto sì garantire la crescita del giocatore ma non vuole farlo gratis per un anno. L'opzione di riscatto in favore dei giallorossi ha un valore di 3 milioni, mentre il Diavolo potrà esercitare l'opzione di recompra a 4 milioni di euro.