AC Milan inaugura il rebranding "Sempre Milan"

Milano, 16 settembre - AC Milan ha presentato ufficialmente la nuova Visual Identity del Club, un progetto innovativo che segna l’inizio di un nuovo stile di comunicazione nei confronti dei suoi numerosissimi tifosi.

Grazie alla collaborazione con l’agenzia londinese DixonBaxi, il Milan ha creato un nuovo capitolo della sua appassionante storia sportiva e aziendale. La sfida è far evolvere e trasformare uno dei club di calcio più iconici del mondo in un brand orientato al lifestyle, senza però perdere le proprie radici e il valore autentico che lo sport rappresenta per tutti gli appassionati.

Ispirata dalla magnifica storia rossonera, ma orientata al futuro, la nuova Visual Identity disegna uno stile nuovo e autentico che si basa sui valori fondanti del Milan: lavoro di squadra, eccellenza, passione ed eleganza. La creatività si sviluppa attorno all’iconico stemma, che “pulsa” come un cuore vivente e che dalla città di Milano si irradia fino a raggiungere gli oltre 450 milioni di tifosi milanisti nel mondo.

Il rispetto della tradizione e l’amore incondizionato dei tifosi rossoneri verso il logo ha spinto il Club a non effettuare un restyling totale del marchio, lavorando invece alla sua evoluzione insieme all’agenzia DixonBaxi, per creare un nuovo linguaggio, un “manifesto” visivo di brand basato sui propri valori per incorporarne lo spirito nel nuovo progetto. Questo è sintetizzato in un semplice motto: “Sempre Milan”, che richiama i valori della squadra, la dimensione internazionale ma allo stesso tempo rinforza l’anima profondamente italiana. “Sempre Milan” è il grido che unisce tutti i sostenitori Rossoneri.

Il design del nuovo linguaggio visivo prende spunto dalla moda, dal modo di vivere e dalla cultura italiana. Il logo prende vita e crea un dialogo diretto con i tifosi: le espressioni ‘We the proud’ ‘We the fire’ ‘We the many’ e ‘We the future’ mettono in risalto come il Milan e i suoi tifosi siano legati alla storia e ai campioni del passato ma allo stesso tempo siano uniti nell’obiettivo di creare e accompagnare i nuovi eroi del futuro.

La nuova Visual Identity sarà presente in tutti gli ambiti di comunicazione aziendale: dalle properties digitali (App, sito web, social networks) al ticketing, dall’e-commerce alla comunicazione istituzionale, dall’area commerciale a tutte sedi del club – Casa Milan, Milanello, San Siro e Vismara – fino al merchandising e alle grafiche che personalizzano lo stadio.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato: “Questo progetto è un segno importante e tangibile del nuovo percorso del Club. Il lavoro si è concentrato sullo stemma e sull’emblema del Milan, celebrando la sua storia e reinterpretandola in un modo molto moderno. Abbiamo preso l'energia e il patrimonio di cui siamo molto orgogliosi e abbiamo sviluppato un concetto che coinvolge i nostri 450 milioni di tifosi in tutto il mondo che, oltre ad essere il cuore del Club, sono come sempre al centro della nostra strategiae riteniamo che il nuovo linguaggio visivoli rappresenti perfettamente. L’attenzione sullo stemma come elemento centrale ci consente di celebrare lo spirito rossonero e l'amore per la squadra da parte dei tifosi qui a Milano e in tutto il mondo".

AporvaBaxi, co-fondatore e direttore creativo di DixonBaxi, ha commentato: “Il Milan è una delle squadre di calcio più importanti al mondo, ma oltre che dalla sua fama e dalla sua storia siamo stati ispirati dall’audacia del progetto: prendere uno dei marchi sportivi più iconici del mondo e reinterpretarlo per un pubblico moderno e internazionale. Questo brand è utilizzato su larga scala e solo a San Siro ci sono oltre 1000 diversi elementi di branding da considerare. Volevamo raccontare una storia che includesse i leggendari giocatori che hanno indossato la maglia rossonera, i trofei e i titoli che la squadra ha conquistato, i futuri talenti e i successi di domani. Il rebranding consente a questo Club, nel suo centoventesimo anno di storia, di porre un nuovo accento e vedere cosa porterà il prossimo secolo. I nostri team di lavoro hanno collaborato a stretto contatto e siamo impazienti di vedere il nuovo look che prende vita".