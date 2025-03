AC Milan, l'impegno del Club per la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale

Nella Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale AC Milan continua a ribadire il suo impegno e supporto verso temi sociali di grandissima importanza. Con un post sul proprio profilo X il club rossonero ha ribadito che in 125 anni di storia ha fatto della diversità un proprio punto di forza: in campo, grandi campioni provenienti da tutto il mondo hanno inciso in maniera indelebile nelle leggendarie vittorie del Club e creato ricordi indimenticabili per tutti i suoi tifosi.

Senza contare la fanbase sempre più globale ed internazionale: il Club può contare su più di 550 milioni di appassionati provenienti da tutto il mondo. Soltanto in questa stagione, tifosi di oltre 200 Paesi diversi in Europa, Africa, Asia, America del Nord, America del Sud e Oceania hanno colorato San Siro in occasione delle partite casalinghe della Prima Squadra maschile

Da anni, inoltre, la famiglia rossonera è impegnata nel contrasto al razzismo e a ogni tipo di discriminazione attraverso azioni concrete: dal lavoro per rendere sicuri e inclusivi i propri canali digitali agli incontri valoriali con le scuole di tutto il mondo, fino ai progetti internazionali di Fondazione Milan in contesti complicati a livello sociale. Rispetto all’impegno sui social media, il razzismo è il principale motivo di rimozione di contenuti degli utenti sui canali ufficiali del Club (36%), a conferma della assoluta necessità di continuare il lavoro di sensibilizzazione su questa specifica tematica.

Di seguito, alcuni numeri sull’impegno del Club nel mantenere sicuri e inclusivi i propri spazi digitali in questa stagione sportiva, dal 1 luglio 2024 al 31 gennaio 2025.

Piattaforme: Instagram (sia @acmilan che @acmilanwomen), Facebook, TikTok, YouTube.

Insights:

- Quasi 2,5 milioni di commenti analizzati

- Oltre 30mila contenuti moderati sui canali rossoneri, di cui 24mila spam automaticamente rimossi e più di 6mila commenti intolleranti moderati manualmente

Breakdown dei tipi di commenti abusivi rimossi, a confronto con l’intera scorsa stagione (2023/24):

- Razzismo 36% (vs 16% nel 2023/24)

- Abilismo 16% (vs 25% nel 2023/24)

- Omofobia 10% (vs 27% nel 2023/24)

- Xenofobia 8%

- Sessismo 7%

- Islamofobia 2%

- Antisemitismo 1%

- Transfobia <1%

Breakdown delle piattaforme analizzate

- TikTok è quella su cui sono stati analizzati più commenti (41%), ma vale solo il 14% di quelli considerati abusivi – di cui una importante fetta relativa a specifici matchday durante i quali alcuni tifosi avversari si sono riversati sui canali del Club pubblicando contenuti intolleranti.

- Sebbene Instagram abbia un’incidenza minore per commenti analizzati (36%), ma è lì che si trova oltre la metà dei commenti abusivi totali (53%)

- Facebook vale il 21% dei commenti analizzati e ben il 32% di quelli abusivi rimossi, YouTube solo rispettivamente il 3% e l’1%

Confronto positive engagement dei canali Instagram maschile vs femminile

- @acmilan: 69%

- @acmilanwomen: 81%