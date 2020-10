AC Milan sbarca su Apple Music

AC Milan sbarca oggi su Apple Music con due playlist esclusive composte da brani scelti direttamente dai calciatori e dalle calciatrici del Milan. Le playlist Match Day e Women's Team potranno accompagnare i fan milanisti nel giorno della partita, con le canzoni perfette per entrare nel clima gara o per festeggiare dopo una bella vittoria.

AC Milan ha voluto regalare a tutti gli appassionati di musica e intrattenimento, agli sportivi e ai 450 milioni di tifosi milanisti in tutto il mondo, un nuovo modo per di interagire ancora di più nella vita dei calciatori e delle calciatrici rossoneri. Tutto ciò sarà ancora più coinvolgente e innovativo grazie a Apple Music, il servizio di streaming musicale che dispone di un catalogo di oltre 70 milioni di canzoni, migliaia di playlist e selezioni giornaliere dai migliori esperti di musica del mondo. Apple Music offre anche ai fan programmi radiofonici esclusivi guidati da artisti che vengono trasmessi quotidianamente su Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country in live streaming mondiale. Essi includono, tra gli altri, 'Rocket Hour' di Elton John, The Gorillaz 'Song Machine Radio' e 'Deep Hidden Meaning Radio' con Nile Rodgers.

'Matchday' è composta da: Boom (P.O.D.), Life is Good (Drake), Power (Kanye West), China (Anuel AA), Mamacita (Ozuna), Losing It (Fisher), Energy (Disclosure), Can't Hold Us (Macklemore), Kernkraft 400 (Zombie Nation) e moltissimi altri brani. 'Women's Team' comprende, invece: Don't start now (Dua Lipa), Superheroes (The Script), Pop Star (DJ Khaled), Underdog (Alicia Keys), Sekele (Pro Kid), Keep on Dancing (Ellie Goulding), Una voglia assurda (J-AX), Finesse (Bruno Mars), These Days (Rudimental), Don Life (Big Sean) e non solo.

Le playlist esclusive firmate AC Milan possono essere ascoltate cliccando su questi link: Match Day & Women's Team