Accardi: "Credo che i tifosi non fossero d'accordo sull'allontanamento di Pioli"

vedi letture

“Conte al Napoli mi sembra un’operazione strana: il 90% degli italiani pensa che dopo due mesi litigherà con De Laurentiis”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.

L’altro profilo individuato era Gasperini.

“La stessa cosa di Conte. Anzi peggio. Gasperini sta a De Laurentiis come il Diavolo all’acqua santa. Giusto che Gasperini sia rimasto all’Atalanta, che oggi è uno dei club più importanti d’Europa”.

Thiago Motta è l’uomo giusto per la Juve?

“Potrebbe esserlo, ma dovrà avere la squadra giusta a disposizione”.

Il Milan sceglierà Fonseca al posto di Pioli.

“Credo che i tifosi non fossero d’accordo sull’allontanamento di Pioli che in questi anni con una buona squadra e non eccezionale ha fatto risultati eccezionali”.