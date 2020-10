Beppe Accardi, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha risposto con una risposta netta e secca alla domanda su quale sia stato il colpo del mercato estivo 2020: "La riconferma di Ibrahimovic". Il Milan ha lavorato a lungo per trattenere l'attaccante svedese, riuscendo a rinnovargli il contratto anche per la stagione in corso.