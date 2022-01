Accardi: "L'ipotesi sospensione è stata pensata solo in Italia"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Beppe Accardi ha parlato della situazione pandemica nel campionato. Queste le sue parole: “Nei giorni scorsi quando si parlava della riunione di Lega per decidere cosa fare stavo ascoltando la radio. E mentre si parlava dell’eventuale sospensione la radio dava i risultati di tutti gli altri campionati. Questo grande problema c’è solo in Italia. Io il campionato lo farei continuare con gli stadi pieni. In Italia però tendiamo sempre a distruggere tutto. E vorrei aggiungere una cosa. Sono tutti paradossi italiani. Vi ricordate quanta gente c’era alla prima alla Scala? Un’attenzione televisiva così alta sul Covid c’è solo in Italia dove parlano del virus anche gli è esperti di zanzare”.