Accoltellamenti ad Assago, il Milan: "Un augurio di pronta guarigione a Pablo Mari e agli altri feriti, un pensiero commosso per la vittima"

© foto di DANIELE MASCOLO

In seguito alle tragiche scene avvenute ad Assago, con sei accoltellati (di cui uno poi deceduto) in un centro commerciale, il Milan ha voluto esprimere la propria vicinanza ai feriti (tra questi Pablo Mari, difensore del Monza) ed alla vittima con un post pubblicato sull'account ufficiale Twitter: "Un augurio di pronta guarigione a Pablo Mari e agli altri feriti, un pensiero commosso per la vittima".