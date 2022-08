Acconto a copertura delle spese da sostenere nelle prime due gare per gli arbitri dilettanti

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - Svolta epocale riguardo ai rimborsi di arbitri e assistenti che dirigeranno partite del settore giovanile e della Lega Nazionale Dilettanti a livello regionale e provinciale. Come annunciato dall'Aia, avranno un acconto a copertura delle spese da sostenere nelle loro prime due gare. Il Comitato Nazionale dell'Aia "raccogliendo il malessere di tanti e tante giovani arbitri" in difficoltà nel dover anticipare i soldi delle trasferte o, peggio ancora, costretti per questo motivo a non poter coltivare la loro passione, aveva proposto alla Federazione questa novità. Un'idea che è cresciuta giorno dopo giorno arrivando finalmente ad una definitiva realizzazione. Un altro segnale di quanto il Comitato Nazionale sia attento a quelle che sono le problematiche dei propri associati. In particolare, dei più giovani. "Il raggiungimento di questo importantissimo obiettivo - osserva il presidente dell'AIA Alfredo Trentalange - dimostra che quando si lavora in rete si possono ottenere risultati sorprendenti, pertanto, ringrazio chi ha avuto l'idea, chi l'ha condivisa e chi ha lavorato per realizzarla. Ringrazio il Presidente della Federazione Giuoco Calcio Gabriele Gravina e tutto il suo staff". L'acconto andrà a copertura dei gettoni gara delle prime due partite di ogni arbitro nelle varie competizioni. Questo permetterà ai giovani e alle giovani associate di non dover anticipare le spese in attesa della liquidazione dei rimborsi gara. L'importo che verrà assicurato sarà pari a 100 euro per ogni singolo associato nelle prime due gare di Campionato o di Coppa. (ANSA).