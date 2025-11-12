Acerbi torna sulla batosta in finale di Champions: "Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno"

vedi letture

Francesco Acerbi, difensore centrale dell'Inter, ha presentato il suo nuovo libro "Io Guerriero" e ha risposto ad alcune domande dei media presenti. Queste alcune delle sue dichiarazioni riportate da malpensa24.it.

Le parole di Francesco Acerbi sulla finale di Champions League persa 5-0 contro il Paris Saint-Germain: "Dopo quella partita ci siamo detti che non potevamo fare nulla, loro erano troppo forti e noi troppo stanchi. Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, siamo arrivati in finale battendo squadre fortissime"

Il ricordo di Acerbi della vittoria dell'Europeo nel 2021: "Mancini è stato bravo a lasciarci sereni, senza metterci troppa pressione per le partite. Vialli invece era una persona differente da tutte le altre, quando parlava non si poteva fare a meno di ascoltarlo".