acmilan - Ante vs Edin

All'andata, in un momento di grande feeling con la rete, aveva segnato Theo Hernández per il Milan. Quando la Roma si era già portata, "naturalmente", in vantaggio con Edin Dzeko. Naturalmente perché l'Airone bosniaco, oggetto dei desideri del Diavolo nell'estate del 2009 quando era ancora tesserato per il Wolfsburg, ha spesso fatto gol contro i rossoneri. Tre volte a San Siro (doppietta nel maggio 2017 e rete pesante nell'ottobre 2017) e una all'Olimpico, appunto all'andata in questo campionato.

A fare da contraltare al campione giallorosso di Sarajevo, stavolta ci sarà quello rossonero di Spalato: Ante Rebić. In Serie A, Dzeko ha segnato di più, con 14 gol all'attivo, ma dall'inizio del 2020 i due attaccanti sono pari: 7 gol a testa.

Rebić e Dzeko hanno qualcosa in comune: entrambi nazionali nei rispettivi paesi, Croazia e Bosnia ed Erzegovina, entrambi cresciuti nell'altro Club della propria città: l'RNK Spalato per Ante rispetto all'Haiduk, lo Zeljeznicar per Edin rispetto all'FK Sarajevo. Entrambi hanno giocato in Germania, Eintracht Francoforte e Wolfsburg, sono stati anche tutti e due abbinati dalle cronache mediatiche di mercato all'Inter, all'inizio dell'estate del 2019.

Se Dzeko ha più volte fatto gol contro il Milan, Rebić ha sfiorato la rete all'andata solo contro la Lazio, ma contro la Roma in maglia rossonera non ha mai giocato. Porte chiuse a San Siro, ma bocche del gol aperte: per quanto ci riguarda l'auspicio, Edin perdonerà per una volta, riguarda solo Ante...