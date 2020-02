acmilan - Benvenuto in campo Asmir

Ecco il quarto portiere sceso in campo, in gare ufficiali, con la maglia del Milan in questa stagione: Asmir Begović. Dopo Pepe Reina che aveva parato il rigore del possibile 2-2 a Marassi contro il Genoa all'ultimo minuto, dopo Antonio Donnarumma che ha giocato in Coppa Italia contro la Spal e dopo le tante gare di Gigio, ecco in campo l'estremo difensore bosniaco con cittadinanza canadese.

All'inizio del secondo tempo Gigio Donnarumma è stato costretto a chiedere il cambio. Il portiere rossonero ha preso un colpo al piede nel primo tempo che gli ha immediatamente fatto male. Donnarumma ha stretto i denti finché ha chiesto la sostituzione per il dolore. Al suo posto è entrato proprio Begović, all'esordio con la maglia del Milan.

Ha giocato una buona gara Begović a Firenze: ha parato un tiro centrale dei viola, ha intuito e toccato la palla del rigore di Pulgar anche se senza riuscire ad allontanarla dalla porta, è stato bravissimo su una occasione viola subito dopo. È un serio professionista l'ex portiere fra gli altri di Ipswich, Chelsea, Bournemouth e Qarabag, ma anche un uomo-spogliatoio, un ragazzo alla mano, alla portata di tutti i componenti la rosa rossonera.

Arrivato a Milanello nel corso del mese di gennaio, dopo il passaggio di Pepe Reina all'Aston Villa, Begović si è sempre allenato con scrupolo entrando ben presto in sintonia con Gigi Turci e con tutto il gruppo dei portieri.