acmilan - Bologna-Milan, l'analisi sugli avversari: il trend rossoblu

Il Bologna non vince in campionato da 8 match. In questo parziale gli emiliani hanno ottenuto 4 pareggi e 4 sconfitte. I rossoblu hanno perso entrambe le ultime due partite giocate in Serie A, contro l'Empoli e la Sampdoria, mentre hanno pareggiato l'ultima giocata in casa, contro la Fiorentina, con risultato finale di 0-0. Inoltre, negli ultimi tre incontri giocate di martedì, il Bologna ha ottenuto un solo pareggio e due sconfitte.