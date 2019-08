acmilan - Caccia al primo gol: chi dopo Hernandez?

Dopo gli anni di Marco Simone e Filippo Inzaghi che ci tenevano molto era fiorita una letteratura, anche scaramantica, sul legame tra l'autore del primo gol rossonero in amichevole e i successivi risultati stagionali della squadra. Al di là dei corsi e dei ricorsi, sbloccarsi, anche se nei test amichevoli estivi, è sempre importante. Sia per il marcatore, in particolare se si tratta di una punta, ma anche per l'intero spogliatoio. Negli ultimi dieci anni i primi gol in amichevole sono stati segnati sia in partitelle giocate fra Milanello e Solbiate Arno ma anche all'estero contro squadre di livello.

Ecco gli autori della prima rete milanista in amichevole negli ultimi dieci anni dall'estate 2009 fino ad arrivare ad oggi dopo il gol di Hernández a Milanello con il Novara: Inzaghi, Varese-Milan 0-2; Pato, Arsenal-Milan 1-1; Seedorf, Solbiatese-Milan 0-12; Emanuelson, Schalke-Milan 0-1; Traoré, Milan-Pergolettese 5-1; El Shaarawy, Milan-Renate 2-0; De Jong, Alcione-Milan 1-5; Suso, Bordeaux-Milan 1-2; Cutrone, Lugano-Milan 0-4; Suso, Milan-Novara 2-0; Hernández, Milan-Novara 1-1.

A dieci giorni dal campionato, inizia anche la corsa per chi riuscirà a segnare il primo gol rossonero nella nuova Serie A. Con tutto il rispetto per le amichevoli, l'esordio in campionato e l'impegno ufficiale con i tre punti in palio rendono l'attesa più importante. Negli ultimi dieci anni il primo goleador rossonero non si è limitato solo a segnare. Nell'agosto 2009 e nell'agosto 2010 Pato riuscì a mettere a realizzare una doppietta, mentre per Pazzini a Bologna e per Bacca col Torino a San Siro i primi squilli in Serie A sono coincisi addirittura con due triplette. Solo in tre casi - a Verona, in casa con la Lazio e a Napoli - il primo gol milanista in campionato non è coinciso con una vittoria.

Ecco l'elenco completo del primo goleador in campionato dal 2009-10 ad oggi: Pato, Siena-Milan 1-2; Pato, Milan-Lecce 4-0; Ibrahimović, Milan-Lazio 2-2; Pazzini, Bologna-Milan 1-3; Poli, Verona-Milan 1-2; Honda, Milan-Lazio 3-1; Bacca, Milan-Empoli 2-1; Bacca, Milan-Torino 3-2; Kessie, Crotone-Milan 0-3; Bonaventura, Napoli-Milan 3-2.