acmilan.com - Agosto, via ai campionati: il programma completo

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Si fa sul serio. Nel mese di agosto la pre-season passerà il testimone alle prime partite ufficiali, per le due prime squadre e per la Primavera. La Prima Squadra maschile affronterà il Vicenza nell'ultimo test estivo, sabato 6 agosto, esattamente una settimana prima del debutto ufficiale in Serie A a San Siro contro l'Udinese. Il mese di agosto sarà parecchio intenso per i rossoneri, che giocheranno quattro partite di campionato nel giro di 17 giorni. Questo il programma:

AMICHEVOLE

Vicenza-Milan, sabato 6 agosto ore 19.00, Stadio Menti

SERIE A

1ª giornata: Milan-Udinese, sabato 13 agosto ore 18.30 (DAZN), San Siro - BIGLIETTI

2ª giornata: Atalanta-Milan, domenica 21 agosto ore 20.45 (DAZN), Gewiss Stadium

3ª giornata: Milan-Bologna, sabato 27 agosto ore 20.45 (DAZN/Sky), San Siro - BIGLIETTI

4ª giornata: Sassuolo-Milan, martedì 30 agosto ore 18.30 (DAZN), Mapei Stadium

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Dopo il ritiro a Livigno e il primo test amichevole contro il Como, le rossonere di Mister Ganz saranno impegnate a Bogliasco contro la Samp, in amichevole, sulla strada che le porterà all'esordio in campionato contro la Fiorentina. Il mese di agosto presenta però anche un'altra grande novità per le ragazze, che dal 14 al 20 agosto saranno di scena negli Stati Uniti per la Women's Cup.

AMICHEVOLE

Sampdoria-Milan, domenica 7 agosto ore 17.30, CS Bogliasco

WOMEN'S CUP

Milan-Tokyo Verdy Beleza, domenica 14 agosto ore 22.00, Louisville (Kentucky, USA)

ev. Semifinale (vs Racing Louisville FC), giovedì 18 agosto ore 02.00 o ev. Finale 5°/6° posto (vs Tottenham/Club América), mercoledì 17 agosto ore 20.00

ev. Finale 3°/4° posto, sabato 20 agosto ore 22.00

ev. Finale, domenica 21 agosto ore 01.00

SERIE A FEMMINILE

1ª giornata: Milan-Fiorentina, sabato 27 agosto o domenica 28 agosto, CS P. Vismara - PUMA House of Football

PRIMAVERA

La formazione del nuovo Mister Abate debutterà in Primavera 1 TIM il prossimo 20 agosto contro il Frosinone e a stretto giro affronterà anche Sampdoria e Cesena, per completare tre giornate di campionato ancor prima dell'inizio di settembre.

AMICHEVOLE

Torino-Milan, giovedì 4 agosto ore 18.30, Semifinale Torneo Mamma Cairo - Campo 'Sillano' di Quattordio

ev. Finale, venerdì 5 agosto: ore 18.30 per il 3/4° posto, ore 21.00 per il 1/2°

PRIMAVERA 1

1ª giornata: Milan-Frosinone, sabato 20 agosto ore 11.00, CS P. Vismara - PUMA House of Football

2ª giornata: Sampdoria-Milan, venerdì 26 agosto ore 18.00, CS Bogliasco (Genova)

3ª giornata: Milan-Cesena, martedì 30 agosto ore 11.00, CS P. Vismara - PUMA House of Football