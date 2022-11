acmilan.com - Settore giovanile rossonero: il programma del weekend

Fonte: AC Milan

L'ultimo weekend di novembre ha in programma diversi scontri ad alta quota per numerose formazioni del Settore Giovanile rossonero. A dare il via alle danze saranno U12, U11 e U10 - impegnate al PUMA House of Football nell'ottavo turno di campionato - insieme all'Under 13, che farà visita al Como per la nona giornata. Nella domenica rossonera invece, U18, U17 e U14 ospiteranno il Monza tra le mura amiche per i rispettivi impegni di campionato. L'Under 18 di Mister Terni - che ha riposato nello scorso fine settimana - vuole tornare a vincere dopo tre pareggi consecutivi, stesso obiettivo per l'Under 17 di Mister Lantignotti dopo il pari ottenuto in extremis sul campo del Como. Nella stessa giornata, U16 e U15 affronteranno l'insidiosa trasferta di Udine, mentre la Primavera Femminile cercherà riscatto sul campo del San Marino.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 26 NOVEMBRE

UNDER 12: 8ª giornata, Milan-Sedriano, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 11: 8ª giornata, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: 8ª giornata, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 9ª giornata, Como-Milan, ore 15.00 - Via Magellano, Briosco (MB)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Milan-Rivanazzanese, ore 16.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Città di Opera-Milan, ore 16.45 - Comunale Campo 5, Via Fratelli Cervi 8/10, Opera

DOMENICA 27 NOVEMBRE

UNDER 11 FEMMINILE: 8ª giornata, Milan-Ausonia, ore 10.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15: 8ª giornata, Udinese-Milan, ore 10.30 - Campo Comunale "G. Mian", Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, Cormons (GO)

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Academy Pavia-Milan, ore 10.00 - CS Comunale "Tino Liberali", Via dei Mezzani 3, Borgarello

UNDER 14: 9ª giornata, Milan-Monza, ore 11.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 8ª giornata, Udinese-Milan, ore 12.00 - Stadio "Gino Colaussi", Gradisca d'Isonzo (GO)

UNDER 17: 10ª giornata, Milan-Monza, ore 14.30 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 6ª giornata, San Marino-Milan, ore 14.30 - Campo di Domagnano, Strada Campagnaccio, San Marino

UNDER 18: 8ª giornata, Milan-Monza, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano