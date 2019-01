acmilan - Continuano i corsi di formazione 2018/2019

I corsi di formazione della stagione 2018/19 organizzati da AC Milan sono rivolti a tutti coloro che vogliono confrontarsi con il bagaglio di conoscenze e competenze che l'Area Ricerca & Sviluppodel Settore Giovanile mette a disposizione di tecnici e figure professionali che operano a tutti i livelli nei club italiani ed internazionali.

L'offerta formativa è strutturata su tre livelli "Grassroots Level", "Youth Sector Level", "Pro Level" nei quali sono coinvolti l'area tecnico-tattica, atletica, nutrizionale, psicologica e video-analisi.

Gli incontri sono previsti lungo il territorio italiano e le lezioni si svolgeranno nelle strutture sportive dei Centri Tecnici Milan, sia per quanto riguarda l'attività da svolgere in aula che sul campo. Teoria e pratica si fondono per dare la visione d'insieme di come il Milan cresce i propri talenti, un know how da condividere all'esterno per promuovere i valori dello sport e allo stesso tempo la formazione del giovane calciatore come individuo all'interno di una squadra.

Il primo incontro del 2019, dedicato all'attività di Base, si svolgerà il 18 e il 19 gennaio presso il Centro Sportivo Terzo Tempo Village di San Mango Piemonte in provincia di Salerno.

Qui è possibile trovare il calendario dei corsi fino al termine della stagione sportiva.

Alla fine di ogni Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione dall'Area Ricerca & Sviluppo. Per info e iscrizioni, contattare la Segreteria Milan Academy all'indirizzo infomilanacademy@acmilan.com.