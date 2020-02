acmilan - Derby a casa Inter

L'ultimo derby vinto in campionato dal Milan in casa dei nerazzurri risale al 14 novembre 2010: c'era Ibra e c'era Luca Antonini. L'ex terzino rossonero, quella domenica sera, era entrato in campo dopo un'ora di gioco, al posto di Robinho, subito dopo l'espulsione per doppio giallo comminata dall'arbitro Tagliavento ad Ignazio Abate. Anche Antonini ha a cuore il Derby di domenica sera a San Siro: "Theo Hernández è devastante, è uno dei leader del Milan. Io ho vinto un derby con Ibra. Il derby? Ibra è importante punto, ha cambiato il Milan, ha cambiato la mentalità di ogni giocatore, adesso vedo il veleno che prima non vedevo. Certo che a 38 anni è ancora in grado di essere decisivo in un derby".

suo ultimo gol in maglia rossonera, Dejan Savićević lo ha segnato in un derby: Milan-Inter 5-0 in coppa Italia, gennaio 1998. Nei suoi anni di militanza rossonera, il Genio non ha mai vinto un derby in casa nerazzurra, dal momento che era assente nel 1993 sia in Inter-Milan 0-3 di Coppa Italia che in Inter-Milan 1-2 di campionato. Oggi Dejan non ha dubbi e da Podgorica dice: "Calcio italiano, solo calcio italiano, seguo tutto, le news, le partite. Sono appena tornato da dieci giorni di vacanza a Cuba e sono concentratissimo sul derby di domenica sera. Ho già assegnato le postazioni in salotto. Sono milanista e tiferò Milan, nel derby non conta la classifica, non conta nulla di tutto il resto".