acmilan - Derby da record grazie alla passione dei tifosi rossoneri

È stato un Derby da record per i colori rossoneri: la passione per il Milan - che dalla città ha raggiunto gli oltre 500 milioni di tifosi nel mondo -, ha generato un'onda emotiva che ha fatto registrare diversi primati, testimoniando la continua crescita del Club e del brand in tutto il mondo.

A partire dagli spettatori: è stata infatti la partita del calcio italiano con più tifosi presenti dalla riapertura al pubblico (56.608 spettatori), con fans provenienti da 135 paesi e più di 150 i paesi collegati. Un dato che conferma la grande voglia di tornare a riabbracciare la squadra di Mister Pioli allo stadio: dalla riapertura del 29 agosto, infatti, San Siro ha ospitato oltre 300 mila tifosi. Un Derby reso ancor più emozionante dalla coreografia per ringraziare chi, durante la pandemia per il Covid-19, si è battuto per i cittadini italiani.

Anche Casa Milan, da sempre meta di visita nei giorni a ridosso dei grandi match, ha accolto in sicurezza un flusso di tifosi ben oltre la media. Il Museo Mondo Milan, il viaggio esperienziale ed interattivo nella leggendaria storia del Club, tra rari cimeli e moderne tecnologie, ha fatto registrare più di 3000 ingressi nel fine settimana. Solo domenica, giorno gara, 1500 ospiti hanno visitato il Museo (+500% vs flusso relativo a partite standard). Stesso dato anche per il Bistrot Casa Milan, il progetto all'insegna del gusto e del benessere nato in collaborazione con il partner Segafredo Zanetti.

A ruba anche i prodotti ufficiali e le nuove collezioni 21/22 del Milan: presso lo store del Club, all'interno del moderno headquarter AC Milan, è stata registrata una crescita del +130 rispetto alle maglie vendute rispetto a un matchday standard, del +90% rispetto alle sciarpa partita, con un +92% di prodotti totali. Complice anche la recente collaborazione con Sony Pictures in occasione del lancio del nuovo film "Ghostbusters: Legacy", che ha dato vita anche ad una capsule collection dedicata, unica nel suo genere.

Le emozioni legate al Derby hanno vibrato in tutto il mondo, connettendo tutti i tifosi, che hanno trovato in uno dei migliaia di Milan Club sparsi nel globo un punto di comunione nella passione. Come accaduto nel cuore di New York, dove il Club ha ospitato un evento gratuito nell'esclusivo Club 40/40 di JAY-Z a Manhattan, in partnership con Roc Nation e l'AC Milan Club New York City. L'evento, che ha raccolto oltre 300 entusiasti fan, fa parte del nuovo format "From Milan to Many: Watch Parties" ed è dedicato alla numerosa fanbase rossonera locale, che ha avuto l'opportunità di seguire la partita in una location esclusiva, immersa in una speciale atmosfera rossonera.

Numeri e trend di crescita, anche emotiva, che testimoniano il forte e rinnovato appeal internazionale consolidato dal Milan negli ultimi 24 mesi. Frutto dei risultati sul campo, con la Champions League ritrovata, ma anche fuori dal rettangolo di gioco. La chiara visione strategica globale e spinta sull'innovazione, sta infatti sviluppando tutto il potenziale del brand AC Milan nel mondo, assicurando il coinvolgimento dei fan e generando nuove opportunità per i partner.

In questa direzione – in controtendenza con l'attuale periodo di pandemia – il Milan ha stretto oltre 20 partnership negli ultimi 12 mesi (tra cui BMW, Gatorade, Lete, BitMex EXPO, Therabody etc.). Un Club che ha lanciato nel 2021 il progetto dei nuovi Studios, per la produzione e diffusione dei contenuti, o che sta spingendo l'acceleratore sui nuovi media come Tik Tok o Twitch, e sugli eGames dopo l'annuncio della nuova squadra AQM.

A conferma del percorso di affermazione del brand nel mondo, AC Milan è risultato quest'anno anche il marchio italiano più forte in USA e Cina, secondo l'inedita analisi pubblicata da YouGov, gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato.