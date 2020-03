acmilan - Dieci giorni senza calcio

Sabato 22 febbraio, Milan in campo a Firenze. Mercoledì 4 marzo, per il ritorno delle Semifinali di Coppa Italia è stato designato l'arbitro Rocchi, con Mondini e Galetto assistenti e con Aureliano al Var. L'ufficializzazione del direttore di gara è il primo atto di una partita di calcio, e anche se questa nomina era stata espletata anche per Milan-Genoa gara poi rinviata, se questa volta si potrà tornare a giocare sarà una buona cosa.



Sempre tenendo conto del fatto che l'unica priorità, assoluta, deve sempre essere quella della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini in questo caso in ambito sanitario e sul piano scientifico e organizzativo. Tante precauzioni riguardano anche la singola persona, ma le decisioni di carattere collettivo sono sempre molto delicate.



In ogni caso se le autorità pubbliche e le istituzioni sportive confermeranno l'ok per la disputa effettiva delle Semifinali di Coppa Italia, una giornata con il calcio è comunque una giornata di sport, una giornata di competizione, una giornata che fa bene all'umore messo a dura prova da giorni e giorni di ansia riguardante il Coronavirus.



Il Milan ha collaborato e collabora fattivamente con il Governo e con la Lega Serie A, fornendo ogni tipo di disponibilità per le decisioni che vengono prese e che verranno prese per tutelare la salute pubblica. Ma laddove c'è la possibilità e l'opportunità di giocare a pallone, lo sport sia sempre il benvenuto.