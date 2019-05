acmilan - Finale di campionato contro le neopromosse, time machine: Milan-Novara e l'ultima dei senatori

13 MAGGIO 2012, MILAN-NOVARA 2-1

In molti riconducono a questa data la vera e propria conclusione del ciclo di un certo tipo di Milan europeo e mondiale. Quel giorno ben nove dei quattordici giocatori schierati da Massimiliano Allegri stavano lasciando il Milan per sempre: Zambrotta, Mesbah, Gattuso, Aquilani, Nesta, Seedorf, Cassano, Inzaghi e Ibrahimovic. Ma in quel Milan-Novara 2-1, ultimo gol di Inzaghi in maglia rossonera, abbandonavano anche Pirlo, Van Bommel, Roma e Maxi Lopez. Una migrazione epocale, una partita a modo suo storica. Era ancora un momento storico in cui il secondo posto veniva vissuto come una sorta di fallimento.