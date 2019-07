acmilan - Fondazione Milan in campo a sostegno di TopSoccer

La tournée americana è stata anche l'opportunità per Fondazione Milan di scendere in campo in questa ICC 2019 a sostegno di TOPSoccer, associazione legata alla Federazione americana di calcio che organizza e gestisce attività sportive per atleti con disabilità. Dopo l'evento al Legends di New York, dov'è stata promossa una raccolta fondi, più di 20 ragazzi hanno potuto giocare presso l'Harvard Stadium. Per arricchire ancora di più la loro speciale esperienza a stretto contatto con i rossoneri, c'è stato anche l'incontro con Franco Baresi e Daniele Massaro.