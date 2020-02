acmilan - I derby nel derby

Donnarumma, Conti, Daniel Maldini e Brescianini sono prodotti del Settore giovanile rossonero, il giovane Esposito di quello nerazzurro. Daniel rappresenta Milano e la storia del Derby milanese con il suo cognome e con la sua serietà, per il resto quello della Madonnina è un Derby multietnico e di varie nazionalità. Con tanti Derby nel Derby.



Sensi e Bonaventura sono entrambi marchigiani, di Urbino il nerazzurro e di San Severino Marche il rossonero. Ci sono quindi i due belgi, Lukaku e Saelemaekers, entrambi con l'Anderlecht che rappresenta una parte importante della carriera del bomber nerazzurro e di quella nascente del neo-acquisto rossonero.



Il Derby milanese degli ex-atalantini lo giocano Conti da una parte e Gagliardini dall'altra, mentre a loro volta Musacchio e Godin sono già stati avversari in partite importanti nella Liga spagnola. Ex-laziali su fronti opposti, ovvero il recuperato Biglia in casa rossonera e il centrale De Vrij in casa nerazzurra.



Negli ultimi 8 Derby di campionato giocati in casa dell'Inter, ci sono stati 3 pareggi e 5 affermazioni interiste. Uno stimolo in più per far bene soprattutto in casa rossonera, anche per Alessio Romagnoli che trova nell'altra metà campo proprio il difensore che lo ha rimpiazzato nella Genova blucerchiata, ovvero Milan Skriniar. Tanti Derby nel Derby, ma un solo Derby. Il Derby per eccellenza, il Derby milanese.