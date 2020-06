acmilan - I quattro semifinalisti

Dal 2010 in poi gli allenatori che hanno vinto il trofeo della coccarda tricolore sono stati: Leonardo, Mazzarri, Petkovic, Benitez, Allegri e Simone Inzaghi. I quattro Semifinalistidella Coppa Italia 2019-2020 non hanno mai vinto, da tecnici, la Coppa Italia. Antonio Conte è arrivato in Finale nel 2012, ma la sua Juventus è stata sconfitta dal Napoli.

Anche l'allenatore rossonero Stefano Pioli, che tiene molto come tutto il Club a questa edizione della competizione, ha raggiunto l'ultimo atto all'Olimpico nel 2015, ma la Finale l'ha vinta la Juventus contro i biancocelesti della Lazio. Idem come sopra per Rino Gattuso: approdato con il Milan alla Finale del 2018, è stato superato dai bianconeri.

In casa rossonera, il rapporto di Gattuso con la Coppa Italia è stato molto buono: il Derby vinto con l'Inter e la Finale conquistata ai rigori sul campo della Lazio, il primo anno, la vittoria di Marassi e la doppietta contro il Napoli a San Siro il secondo anno.

Anche Stefano Pioli e i giocatori del Milan hanno disputato fino a questo momento una buonissima Coppa Italia: dopo il 3-0 alla SPAL e il 4-2 in rimonta ai supplementari contro il Torino, è arrivato un 1-1 casalingo contro la Juventus nella Semifinale di andata, in una gara molto ben giocata dal Milan. L'augurio che si fanno i tifosi rossoneri è di conservare anche nelle prossime settimane un buon feeling con il torneo.