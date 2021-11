Acmilan - I risultati dei nazionali rossoneri: Diaz al mondiale, Ibra, Leao e Tonali agli spareggi

Dei rossoneri impegnati domenica in Nazionale, in una serata importante nella corsa a Qatar 2022, l'unico in campo è stato Zlatan Ibrahimović: il numero 11 rossonero è subentrato al 28' del secondo tempo della sfida tra Spagna (panchina per Brahim Díaz) e Svezia giocata a Siviglia. Un match deciso dalla rete all'86' di Alvaro Morata, che ha spedito le Furie Rosse al Mondiale costringendo gli svedesi al Playoff di marzo per uno degli ultimi tre posti europei. Ibra non è riuscito a incidere, con una sola occasione in pieno recupero disinnescata dalla difesa spagnola e rimediando un'ammonizione in un finale concitato.

La Svezia, quindi, accede agli spareggi, così come il Portogallo di Rafael Leão: l'attaccante rossonero ha visto dalla panchina la gara di Lisbona contro la Serbia, vinta per 2-1 dagli avversari con una rete al 90' di Mitrović. Andando in Africa, Fodé Ballo-Touré non è stato impiegato in Senegal-Congo 2-0, partita ininfluente data la qualificazione alla terza fase già acquisita dai Leoni della Teranga.

È stato un lunedì sera deludente per l'Italia. A Belfast, contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord, i ragazzi di Roberto Mancini non sono andati oltre lo 0-0. Un risultato che, complice il largo successo della Svizzera sulla Bulgaria, costringerà gli Azzurri ad affrontare i Playoff (nel mese di marzo) per strappare il pass in vista del prossimo Mondiale. Sul fronte rossonero, da segnalare i 45' giocati da Sandro Tonali, scelto dal ct nei primi undici al fianco di Jorginho e Barella.

Serata negativa anche per un altro giocatore del Milan. Stiamo parlando di Simon Kjær, sconfitto per 2-0 in Scozia. Un risultato ininfluente nella corsa a Qatar 2022, visto che la Danimarca aveva già raggiunto l'obiettivo con tre giornate d'anticipo. Nella giornata di oggi, martedì 16 novembre, scenderanno in campo gli ultimi rossoneri per i restanti impegni verso il prossimo Campionato del Mondo.