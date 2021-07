acmilan - Il fascino del calendario

Con il mese di luglio è iniziata la nuova stagione 2021-22. Il settimo mese dell'anno da sempre è il mese del nuovo calendario della Serie A, quello che viene cerchiato in rosso dai tifosi attorno alle partite più importanti. Un vero e proprio rito, ma non solo. In ogni stagione che si rispetti, il primo passo è proprio quello di svelare il calendario per il campionato.

Lo scorso anno il calendario della stagione 2019/20, prolungata dal lockdown fino ai primi di agosto, aveva costretto la Serie A a un vero e proprio tour de force, con partenza il 20 settembre e giornata finale il 23 maggio. Il 2021/22, salvo imprevisti, sarà quindi la stagione del ritorno alla normalità.

Per quanto riguarda il sorteggio del programma delle gare per il prossimo campionato, le prime notizie di carattere giornalistico indicano nel 14 luglio la data in cui potrebbe essere presentato ufficialmente il calendario della stagione 2021/22. Tutti si attendono che la classica cerimonia del sorteggio torni a svolgersi in diretta.

L’anno scorso, infatti, per motivi legati alla pandemia e alle restrizioni conseguenti, la Lega Serie A aveva svelato il calendario soltanto attraverso i propri account sui social network, senza organizzare attorno al nuovo calendario un vero e proprio evento, come sempre accaduto in passato. La cerimonia del 2021 sarà trasmessa integralmente da DAZN.