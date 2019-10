acmilan - Keisuke style

Proprio nella settimana in cui si parla del derby Inter-Milan femminile a 360 gradi, un ex rossonero ha vissuto da protagonista una giornata storica dall'altra parte del mondo. Una giornata di apertura politica e di conquiste culturali per le donne. Keisuke Honda, milanista dal gennaio del 2014 al giugno del 2017, è l'attuale commissario tecnico della Nazionale cambogiana. Nel giorno di Iran-Cambogia, Honda non si è limitato a fare il suo lavoro di Ct della sua rappresentativa.



Al contrario, Keisuke allo stadio Azadi di Teheran ha voluto fare i selfie con le donne iraniane finalmente libere di entrare allo stadio dopo aver acquistato normalmente il biglietto. Sono state virali per molte ore sui social le foto di Honda alle prese con i selfie con le sportive iraniane, prima dell'inizio della partita.

Il giapponese nei suoi 3 anni e mezzo di Milan è stato scrupoloso e impeccabile, professionale e sempre pronto all'ingresso in campo per dare un aiuto alla squadra e per lavorare nelle partite insieme alla squadra. Questo suo atteggiamento maturo, colto, aperto ha trovato conferma nel modo in cui ha vissuto la giornata di Iran-Cambogia. Le donne allo stadio, ma anche le donne in campo.



Tutti i media stanno attribuendo grande spazio alla copertura della vigilia del Derby del Breda. A Sesto San Giovanni, domenica alle 15.00, saranno di fronte Inter e Milan per la terza giornata di Serie A femminile. Richieste di interviste, articoli, notizie di aggiornamento: la sfida fra le nerazzurre e le rossonere sta monopolizzando a livello cittadino e non solo la giornata di sosta per le Nazionali. Un segnale importantissimo.