acmilan - Kessie fa squadra

Il Milan ha raccolto 600mila euro per la lotta al Covid-19, un traguardo raggiunto grazie al gioco di squadra fra tifosi, giocatori, dirigenti, dipendenti e Milan Club. Ognuno ha dato e può continuare a dare il proprio contributo, in casa rossonera. Poi ci sono anche iniziative dei singoli, da parte anche di giocatori stranieri che si trovano nel loro Paese.



Come ha raccontato George Atangana, procuratore di Franck Kessie: "La Costa d'Avorio ha chiuso le frontiere e non è semplice farlo rientrare. Ma Franck non è lì con le mani in mano. Si allena tutti i giorni per frasi trovare pronto quando sarà tutto ok per la ripresa degli allenamenti".



Kessie, fino ad oggi, ha giocato 120 partite ufficiali con la maglia del Milan, segnando 13 gol. Come racconta il suo entourage, in queste settimane ivoriane, Franck ha fatto recapitare cibo alle famiglie in difficoltà e ha regalato mascherine e disinfettanti. Come fa sapere il suo agente, Kessie crede nel progetto in via di sviluppo del Milan e spera che il suo futuro possa essere sempre a tinte rossonere.



Kessie sente di appartenere ad uno dei club più importanti al mondo. Un concetto che riecheggia quanto detto da Zlatan Ibrahimović nei giorni scorsi a Stoccolma, al termine di una delle sue interviste: "In questo momento appartengo al Milan, chi non sarebbe contento di appartenere al Milan?" .