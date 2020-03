acmilan - L'incrocio dei centravanti

Nell'ultimo Milan-Genoa andato in scena a San Siro, siamo ancora nell'ottobre 2018, la prima punta rossonera era il Pipita, quella del Genoa il Pistolero. Due mesi dopo, i due protagonisti di quella sfida vinta 2-1 allo scadere con la rete di Romagnoli nei minuti di recupero, si davano il cambio in maglia rossonera: Higuaín salutava e raggiungeva Sarri al Chelsea e Piątek passava alla corte del Diavolo, del quale si era dichiarato tifoso fin da bambino.

Il prossimo Milan-Genoa proporrà all'attenzione generale, invece, due grandi attaccanti che, in passato, si sono a loro volta passati il testimone nel corso della loro carriera: Zlatan Ibrahimović da una parte e Goran Pandev dall'altra.

Nell'estate 2009 Ibrahimović lasciava l'Inter per il Barcellona e nella prima stagione senza Zlatan in nerazzurro fu proprio Pandev a giocare molte partite in attacco; non nel ruolo di Ibra, ma comunque nel reparto offensivo della squadra. Adesso Ibra e Pandev, due attaccanti completamente diversi dalla coppia Higuaín-Piątek che si sfidò il 31 ottobre 2018, potrebbero incrociarsi nel corso del prossimo Milan-Genoa.

Si è parlato spesso dell'età di Zlatan, ma anche Pandev ha i suoi anni: a luglio saranno 37. Questo significa che quando si ha classe, motivazioni, fisico integro e grande esperienza nella gestione di sé stessi, si può continuare a fare calcio anche oltre i 35-36 anni.