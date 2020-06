acmilan - L'ora di Colombo

L'esordio in Coppa Italia a Torino ha regalato a Lorenzo Colombo la terza grande emozione della stagione 2019-20. Una stagione che non è stata tutta rose e fiori per via degli infortuni, ma che ha denotato sempre grande reattività da parte del ragazzo. La prima grande emozione è datata ottobre 2019. Lorenzo rientrava da un infortunio piuttosto lungo e la Primavera rossonera era sotto di un gol contro la Cremonese: lui entra e fa doppietta, il Milan vince in rimonta.

Il suo pieno recupero gli garantisce la convocazione, insieme al trequartista Andrea Capone, per i Mondiali Under 17 che si sono disputati lo scorso autunno in Brasile. Ma, in uno dei primi allenamenti, arriva una beffarda frattura da stress al quinto metatarso del piede destro. Proprio sul più bello, ritorno a casa, altro stop e altra riabilitazione.

Ma la scorza è quella giusta, Lorenzo affronta, Lorenzo non si abbatte. Ecco allora il primofebbraio 2020, altra data a caratteri d'oro nell'agenda del giovane rossonero nato a Vimercate ma che vive a Burago di Molgora. Milan-Cittadella 7-3 al Vismara, con tutto lo spogliatoio felice per il ritorno in squadra di Colombo, che era stato operato a novembre, prima di rimanere fuori squadra per diversi mesi e di sfiorare l'ingresso in campo in Coppa Italia contro la Fiorentina.

Ma Federico Giunti, allenatore della squadra Primavera del Milan, lo ha schierato subito dopo, proprio nel secondo tempo contro i giovani veneti del Cittadella. Risultato: tripletta di Lorenzo Colombo. Tutto d'un fiato, fino allo Stadium e alla chiamata di Stefano Pioli. Avanti così.