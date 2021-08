Acmilan - La continuità tra le novità: un focus sulla squadra femminile

Undici nuovi acquisti, una formazione intera. Finora le rossonere hanno rimescolato le carte della propria squadra, rafforzandosi in ogni reparto in vista di una stagione molto importante, che per la prima volta - molto presto - le vedrà impegnate anche in Champions League. Ma, di pari passo, si è scelta e consolidata la linea della continuità. Cinque, per adesso, i rinnovi: Valentina Giacinti, Mária Korenčiová, Refiloe Jane, Christy Grimshaw e Vero Boquete.

"Orgogliosa di indossare questa maglia e continuare a difendere i nostri colori". Le parole del capitano dimostrano tutto il senso di appartenenza, pronta a indossare la fascia al braccio per il terzo anno consecutivo. Ha firmato fino al 2024 e guiderà il gruppo verso ambiziosi obiettivi collettivi e personali (ad oggi ha totalizzato 55 gol in 72 presenze ufficiali). Da Sabatino a Thorvaldsdottir fino a Dowie: cambiano le compagne ma Giacinti rimane un punto fermo in attacco.

Korenčiová, come Valentina, è una delle giocatrici che vestono la maglia del Milan fin dalla sua nascita. La slovacca è stata sempre il portiere titolare e nel 2021/22 già iniziato completerà il reparto con le neo arrivate Laura Giuliani e Noemi Fedele. Jane, invece, è entrata a far parte della famiglia rossonera nel 2019/20. Da subito la sudafricana ha preso in mano le chiavi della regia del centrocampo con intelligenza e disciplina, certezza in una mediana in costante cambiamento a livello tecnico-tattico.

Proprio in mediana, Grimshaw e poi soprattutto Vero sono state risorse e armi preziose della scorsa stagione per conquistare lo storico secondo posto in campionato e la Finale di Coppa Italia; la fuoriclasse spagnola, in particolare, ha alzato la qualità della rosa. La loro esperienza sarà fondamentale per accogliere al meglio le nuove arrivate, facilitare il lavoro di Mister Ganz e tenere compatto l'ambiente. Ora le rossonere, domenica 8 agosto alle 20.00, dopo l'amichevole contro l'Olimpija Ljubljana, affronteranno l'Atletico Madrid in trasferta in un test probante e affascinante.