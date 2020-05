acmilan - la speranza di Calhanoglu

Hakan Çalhanoğlu si è preparato per la ripresa individuale a Milanello e si è dato la carica. Un messaggio di speranza. Nella sua Turchia la situazione è ancora delicata, in Italia si prova a ricominciare seppur con estrema cautela. Ha scelto i propri social per condividere un pensiero calcistico, ma non solo: "Speriamo di ritrovarci più forti e più in salute dopo questa situazione di emergenza".

Çalhanoğlu, 26 anni, gioca nel Milan dal 2017: ha giocato 23 partite in questa stagione, segnando tre gol e fornendo un assist. La numero 10 è una maglia importante e in rossonero Çalha l'ha già indossata per ben 116 volte. Solo nove le gare che ha saltato negli ultimi tre anni.

Oggi nella testa dei calciatori ci sono tanti pensieri, riguardanti soprattutto il futuro del mondo alle prese con il virus e le sorti delle proprie famiglie. Ma quando si ricomincerà a scendere in campo in sicurezza e si potrà tornare a dedicarsi solo ed esclusivamente al calcio e alla propria professione, la sfida che ha davanti a sé Hakan è quella di migliorare il rapporto tiri effettuati/gol segnati.

Il nazionale turco è un giocatore che si prende sempre grosse responsabilità e ci prova sempre alla conclusione: dai suoi 68 tiri stagionali sono scaturite tante occasioni rossonere, ma il numero delle reti si limita a tre, un'asticella che Çalhanoğlu ha tutte le possibilità e le qualità per alzare ulteriormente. Dal suo arrivo a Milano, il neo-papà è stato guidato da quattro allenatori diversi tra loro che lo hanno messo costantemente al centro delle loro scelte.