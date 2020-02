acmilan - La storia della settimana: "1141 km d'amore" di Ersa

Dopo una vita, ho realizzato il mio sogno il 19 gennaio 2020, facendo un percorso di 1141 km. Una vita a vedere le partite del Milan alla tv e a soffrire mentre guardavo i tifosi che festeggiavano in quello stadio insieme alla squadra. Il mio primo impatto con lo stadio è stato surreale, sembrava un sogno. Appena salite le scale ecco il campo, proprio così come me l'ero immaginato. Sapevo che quello era il mio posto. Mi sono messa lì a guardarlo, come se fosse la cosa più bella del mondo (e per me lo era). Incredula per ciò che avevo davanti, arriva la squadra e parte l'inno. E in quel momento, come se avessi schiacciato un pulsante, le lacrime sono scese da sole. Poi il gol di Rebić all'ultimo istante ha fatto il suo. Alla prossima, amore mio!

di Ersa Mehmeti