acmilan - Lo spettacolo del pubblico

Il Milan ha giocato sedici gare ufficiali in casa in questa stagione: tredici in campionato e tre in Coppa Italia. La media dell'affluenza dei tifosi rossoneri a San Siro è da urlo: 54.435 a partita in campionato, escludendo le porte chiuse contro il Genoa; 47.097 a partita in Coppa Italia, tenendo conto dei settori limitati a disposizione contro SPAL e Torino.



Proprio in Coppa, in ogni caso, si è registrato il record di presenze dei tifosi a fianco della squadra, nella Semifinale di andata a San Siro: ben 72.738 milanisti allo stadio. In campionato, il Diavolo ha avuto 41mila tifosi solo con la Lazio. In tutti gli altri match l'affluenza è stata superiore ai 45mila spettatori in quattro occasioni e ai 50mila nelle altre sette occasioni.



Numeri che sono tutt'altro che freddi e aridi, ma testimoniano il calore, la continuità e la qualità della presenza dei tifosi del Milan in occasione di tutte le sfide casalinghe. Finora il totale delle presenze rossonere a San Siro nella stagione 2019-20, tra Serie A e Coppa Italia, è stato di 788.780 spettatori, con la quota di 800mila che sarebbe stata abbondantemente superata se con il Genoa, come misura contro il Coronavirus, non si fosse giocato a porte chiuse.



Il Milan è anche il secondo Club italiano per quota di abbonati, con 32mila tifosi che hanno acquistato l'abbonamento nella scorsa estate. Un grande pubblico, sempre presente.