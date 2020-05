acmilan - Maggio, 20 trofei: è il mese più vittorioso

Il Milan ha vinto trofei in tutti i mesi dell'anno, tranne che a gennaio e a settembre. Ma il mese di maggio, appena iniziato, è il mese record con dieci scudetti vinti: il primo il 5 maggio 1905 e l'ultimo, ad oggi, il 7 maggio 2011.

Maggio è anche il mese della Coppa Italia post Manchester del 2003 e dei trionfi internazionali, come le due Coppe delle Coppe del 1968 a Rotterdam contro l'Amburgo e del 1973 a Salonicco contro il Leeds, ma soprattutto come le sette Coppe dei Campioni/Champions Leagueconquistate in cinque giorni diversi tra loro: il 18 maggio ad Atene contro il Barcellona, il 22 maggio a Wembley contro il Benfica, il 23 maggio a Vienna contro il Benfica e ad Atene contro il Liverpool, il 24 maggio a Barcellona contro la Steaua Bucarest, il 28 maggio a Madrid contro l'Ajax a Madrid e a Manchester contro la Juventus.

Ma ci sono trofei rossoneri anche in molti altri mesi del calendario. A febbraio la Supercoppa Europea del 1995 contro l'Arsenal. A marzo il nono Scudetto del 1968. Ad aprile ben quattro Scudetti (1907, 1962, 1994 e 1996) e la Coppa Federale del 1915-16. Ottimo il bottino di giugno in quattro competizioni diverse: tre Scudetti (1951, 1955 e 1959), due Coppe Latina, la Coppa Italia del 1967 a Roma contro il Padova, la Supercoppa di Lega del 1989 a San Siro contro la Sampdoria.

A luglio, poi, ecco le tre Finali vinte in Coppa Italia, nell'ordine, contro Napoli, Juventus e Inter. Le due Supercoppe Europee contro Porto e Siviglia, oltre a ben cinque Supercoppe di Lega, segnalano anche agosto come un mese ricco di successi. Non male nemmeno l'autunno: Coppa Intercontinentale 1969 ad ottobre, Supercoppa Europea 1990 a novembre, due Coppe Intercontinentali e un Mondiale per Club a dicembre.