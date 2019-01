AcMilan - Meet&Greet - Cutorne incontra i tifosi mercoledì 23 gennaio a Casa Milan

Quante volte avete urlato il nome di Cutrone dopo un gol allo stadio? Adesso i tifosi rossoneri potranno vederlo e incontrarlo di persona: mercoledì 23 gennaio, dalle 18.30 alle 20.00, Patrick sarà il protagonista di uno speciale meet&greet a Casa Milan.

L'ingresso all'evento sarà garantito da un braccialetto, Gold o Silver, che verrà distribuito ai possessori della carta Cuore Rossonero presso il Bar del Bistrot/Fourghetti ai seguenti orari: lunedì e martedì dalle 8.00 alle 19.00 e mercoledì dalle 8.00 alle 16.00; salvo esaurimento disponibilità. Chi non avrà il braccialetto non avrà l'ingresso garantito. Cutrone vi aspetta nella nostra sede per foto e autografi: non mancate.