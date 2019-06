acmilan - Miglior gol delle rossonere: vince Thaisa

I tifosi rossoneri, attraverso Facebook, Instagram e Twitter , hanno votato e assegnato il primo Award di fine stagione: è di Thaisa il miglior gol segnato nel 2018/19 dalla Prima squadra femminile. È il bolide della brasiliana, scagliato al 50' di Milan-Juve, sesta giornata della Serie A femminile, la rete più bella realizzata dalla nostre ragazze. Complimenti! Una grande conclusione di destro, da notevole distanza e sotto la traversa a scavalcare il portiere avversario. Un tiro splendido e imparabile che ha aperto le danze per una delle vittorie (3-0) più importanti della scorsa annata. Thaisa, in Finale, ha battuto Alborghetti, che merita comunque tanti applausi per la sua magia in Sassuolo-Milan.