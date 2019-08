acmilan - Milan-Brescia: in 50mila per i rossoneri a San Siro

L'esordio a San Siro del Milan sarà accompagnato dall'entusiasmo e dal calore di 50.000 cuori rossoneri, una grande cornice di pubblico per il debutto casalingo in questa nuova stagione.

APERTURA TERZO ANELLO ROSSO

Vista la grande richiesta è aperto anche il Terzo Anello Rosso, con biglietti a 30€ e tariffe ridotte Under 16 a 14€. Per chi non vuol perdere la prima gara casalinga, sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, con scelta del posto direttamente sulla mappa dello stadio. Vendite attive anche presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendite Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday a partire delle 13.00).

QUANDO ARRIVARE A SAN SIRO

I cancelli apriranno alle 16.00: consigliamo di arrivare allo stadio con un anticipo di almeno 90 minuti sul calcio d'inizio, per accedere a San Siro in tutta tranquillità e godere dell'intrattenimento pre-partita. Speciali sorprese attendono, in particolare, i ragazzi e i bambini della Tribuna Family al Primo Anello Verde, per un pomeriggio a tinte rossonere!

TRIBUNA FAMILY

Una stagione all'insegna del divertimento e del tifo sugli spalti, con un palinsesto di attività che cambieranno di partita in partita aspetta i ragazzi e i bambini presenti nella Tribuna Family, i quali da Milan-Brescia e per ogni gara casalinga del 2019/20 riceveranno in regalo uno speciale Matchday Passport - riservato ai tifosi Under 14 al Primo Anello Verde - da custodire con cura e a portare a ogni match per collezionare i "visti di ingresso" allo stadio e annotare il calciatore preferito del match, oltre al risultato finale. Ricordati di avere il Matchday Passport sempre con di fare timbrare la tua presenza dai nostri Tribuna Family Staff. Per Milan-Brescia ci saranno anche i truccabimbi professionisti per un temporary makeup rossonero super esclusivo.

ACQUISTA ONLINE IL PARCHEGGIO

Se hai già acquistato il biglietto, a partire da questa stagione puoi acquistare online anche il posto auto nelle aree parcheggio adiacenti San Siro: accedi subito al servizio per scegliere il parcheggio più vicino al tuo settore!

ACQUISTI SICURI

I biglietti sono ancora disponibili su singletickets.acmilan.com, invitiamo quindi a evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.

UNDER 5 A 1€

La partita alle 18.00 è un'ottima occasione per far vivere l'emozione di San Siro ai piccoli cuori rossoneri: per questo sarà garantito l'ingresso agevolato a 1€ in ogni settore dello stadio a tutti i bambini Under 5 (5 anni NON compiuti, farà fede l’età il giorno della partita). Per l'acquisto di questo speciale tagliando ci si potrà rivolgere direttamente al personale ai tornelli, esibendo un documento del bimbo (carta d'identità o tessera sanitaria).