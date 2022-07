acmilan - Milan Club Montreal raccoglie oltre 1000€ per Fondazione Milan

Fonte: acmilan.com

Il Milan Club Montreal ha raccolto, attraverso diverse iniziative, 1015€ a sostegno della campagna "Fondazione Milan - Pace Per L'Ucraina": questi fondi saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana per aiutare le vittime del conflitto. Queste le parole del Presidente del Milan Club Montreal, Marcello Furgiuele, sull'iniziativa: "Dedicare la raccolta fondi di quest'anno alla Pace in Ucraina è stata una grande emozione, Shevchenko è una leggenda del Milan che occupa un posto speciale nel cuore di molti tifosi rossoneri. Ancora una volta, i rossoneri in tutto il mondo hanno dimostrato, con la loro generosità e il loro sostegno, perché sono la migliore community internazionale del calcio italiano".

In linea con il manifesto RespAct del Club, l'obiettivo d'indirizzare un cambiamento positivo nella società attraverso azioni concrete, è stato ottenuto anche grazie al sostegno di alcuni partner del Milan come QLASH, Skrill e Socios Italia che hanno donato alcuni premi e contribuito alla visibilità della campagna di raccolta fondi.

Anche diversi Milan Club sono stati coinvolti per aiutare a raccogliere fondi e dare visibilità attraverso i loro profili sui social media.

Per Benedetto Di Blasi, Fundraiser di Fondazione Milan, è sempre speciale ottenere il sostegno dei Milan Club a livello mondiale quando si tratta di raccolta fondi: "È importante per noi continuare a relazionarci con i Milan Club di tutto il mondo: la passione per i colori rossoneri si trasforma in un impatto importante visto che il ricavato andrà a sostenere le persone che stanno soffrendo per la guerra in Ucraina. Dobbiamo ringraziare il Milan Club Montreal che ha voluto unire tanti fan del Milan a livello mondiale per scopi così nobili negli ultimi 3 anni".

Continuare a rafforzare la collaborazione tra i Milan Club aiuterà Fondazione Milan a raggiungere ulteriormente i suoi obiettivi nelle sue iniziative future.