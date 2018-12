acmilan - Milan-Fiorentina, l'analisi sugli avversari: il trend viola

La Fiorentina ha pareggiato le ultime quattro partite giocate in trasferta in campionato. Lontano dalle mura amiche, inoltre, i Viola non vincono da nove incontri: l'ultimo successo in trasferta risale al 6 maggio 2018, quando si imposero 3-2 in casa del Genoa. Nell'ultima giornata la Fiorentina ha vinto 3-1 in rimonta contro l'Empoli.