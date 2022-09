acmilan - Milan-Inter 3-2, il video del dietro le quinte del Derby

Leao, Giroud e ancora Leao, meno di due settimane fa il Milan vinceva il primo derby stagionale in un match davvero pieno di emozioni in un San Siro infuocato. I canali social del club rossonero hanno pubblicato un video, che trovate in calce alla news, del dietro le quinte: "Gol, emozioni ed immagini esclusive: vi portiamo dietro le quinte del Derby".

#MilanInter: it’s time to take you behind the scenes of the derby win



Gol, emozioni ed immagini esclusive: vi portiamo dietro le quinte del Derby ⏪#SempreMilan pic.twitter.com/2SM08q55K4