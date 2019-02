acmilan - Milan-Inter: disponibile la big match experience

Una sfida unica, dal sapore storico. Milan-Inter si avvicina rapidamente, con il 17 marzo come data cardine per la stracittadina milanese. Fondamentale esserci, impossibile mancare a San Siro. Prosegue, in questi giorni, la vendita dei biglietti per il posticipo della 28° giornata. Per il Derby, inoltre, è prevista la Big Match Experience, un'opportunità unica di vivere la supersfida a 360°.

BIG MATCH EXPERIENCE UNDER 14

Per Milan-Inter ci sarà la possibilità di vivere una speciale "Big Match Experience", dedicata a tutti gli Under 14. Nel pacchetto sono inclusi: visita al museo Mondo Milan, t-shirt esclusiva in ricordo della giornata e l'incontro con i giocatori della Prima squadra, nel cuore dello stadio, al termine della partita. La disponibilità sarà limitata a 30 iscrizioni, da effettuare a questo link.

EMPOLI E SASSUOLO

Ricordiamo, inoltre, che continua la vendita dei biglietti per le sfide interne contro Empoli e Sassuolo. Per la sfida contro i primi del 22 febbraio alle 20.30, l'offerta è rivolta agli Under 18, che potranno assicurarsi il prorio posto allo stadio a 20€ (promozione valida in molti settori). Questa agevolazione sarà estesa anche per la settimana successiva, quando i rossoneri affronteranno a San Siro il Sassuolo.

BIGLIETTI

È possibile acquistare il proprio biglietto online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita TicketOne e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

Ti aspettiamo a San Siro, la casa del Milan!