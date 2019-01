acmilan - Milan-Napoli, l'analisi di Ganz: attenzione a Insigne e Zielinski

ATTENZIONE A...

Lorenzo Insigne ha nel Milan la sua vittima preferita in Serie A. Contro i rossoneri, il numero 24 è andato a segno già 6 volte. Tra le squadre contro cui ha giocato almeno 12 volte in campionato i rossoneri sono una delle 3 contro cui l'attaccante non ha mai perso.

Piotr Zielinski ha segnato la sua unica doppietta in Serie A proprio contro il Milan, nella gara d'andata. Anche per il polacco, i rossoneri sono la squadra contro cui ha segnato più reti, 4 in totale.